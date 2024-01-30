Немецкий журналист рассказал, как жители Мариуполя относятся к России ZDF: жители Мариуполя рады приходу России

Фото: Victor/XinHua/Global Look Pres

Жители Мариуполя настроены положительно и рады приходу России, сообщил зрителям немецкого телеканала ZDF репортер Армин Корпер. По его словам, в городе идут восстановительные работы и он полностью функционирует.

Мы видим, что идет восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. <...> Люди, которые здесь живут, <...> настроены пророссийски, — передает журналист.

Ранее в Сети появилось видео восстановительных работ в Мариуполе, где боевые действия закончились весной 2022 года. На кадрах можно увидеть, что в городе не только ремонтируют старый жилой фонд, но и возводят новые многоэтажки. В одном из роликов автор рассказывает, что специалисты уже произвели ремонт в домах, которые пострадали во время боев. На другом видео показан район с новыми панельными многоквартирными домами, рядом с которыми оборудовали аллеи и детские игровые площадки.

До этого исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Запорожья по экономике Юрий Гуськов сообщил, что новая железнодорожная ветка между Мелитополем в Запорожской области и Мариуполем в ДНР вдоль побережья Азовского моря будет запущена в течение двух лет. В возобновлении сообщения задействованы в том числе военные проектные институты.