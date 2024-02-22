Немецкий журналист посетил Киев и рассказал о панике из-за России Немецкий журналист Швунг: продвижение ВС России вызвало панику в Киеве

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

В Киева распространяется паника на фоне успехов российской армии на фронте, заявил немецкий журналист Грегор Швунг, приехавший на Украину с репортажем. По его словам, за закрытыми дверьми в украинской столице каждый говорит об отчаянном положении, передает Welt.

На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве, <..> каждый говорит, <...> что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта, — заявил Швунг.

Он отметил, что вопрос выделения нового пакета помощи Украине от США сильно беспокоит украинцев, так как никто не представляет, что делать в случае отказа со стороны Вашингтона. Швунг добавил, что ни у кого нет плана «Б».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен выработать самостоятельные шаги на случай неполучения военной помощи от США. По его словам, Киев не намерен просто стоять на месте. Украинский лидер также сделал акцент на том, что ВСУ будут нести большие потери без поддержки западных союзников.

Бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс, свою очередь, отмечал, что российская армия завладела инициативой в зоне спецоперации. При этом он охарактеризовал полномасштабное наступление ВС РФ по всей линии фронта как «русский натиск».