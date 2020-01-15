https://static.news.ru/photo/f041fe6e-377e-11ea-ad7b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Мальте Лемминг написал о важной роли России в мировой политике.

Доказательством необходимости РФ как миру, так и Германии служит последняя встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в Москве, пишет «Политика сегодня».

На этой встрече лидеры заявили о своей приверженности ядерной сделке с Ираном и завершению строительства «Северного потока — 2». Россия также играет ключевую роль на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Кроме того, российский президент высоко оценил предложенную Берлином инициативу созвать международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии.

Ранее к конструктивным отношениям Евросоюза с Россией призвал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. По его мнению, только совместные действия с учётом интересов сторон могут разрешить острые международные кризисы, писал NEWS.ru.