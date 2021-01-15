Немецкий топ-менеджер «Роснефти» раскритиковал политику России

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Бывший канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер выступил с критикой внешней политики российских властей.

По его словам, Кремль перешёл границы, которые нельзя было переходить. Среди таких границ он назвал присоединение Крыма (которое он считает явным нарушением международного права) и атаки хакеров на Бундестаг. Об этом он рассказал в интервью журналу Spiegel.

Впервые бывший канцлер Герхард Шрёдер значительно дистанцировался от президента России Владимира Путина, — написали журналисты t-online.

Шрёдер добавил, что власти России поддерживают отношения с немецкой ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). При этом экс-глава правительства не считает верной идею о введении новых санкций против Кремля.

Шрёдер занимал пост немецкого канцлера с 1998 по 2005 год. В сентябре 2017 года он стал председателем совета директоров «Роснефти». Он много раз говорил о неверности введения санкций против российских властей.

Ранее Шрёдер заявил, что примет «юридические» меры против медиаконцерна Axel Springer SE, владеющего газетой Bild. Именно этот немецкий таблоид опубликовал критические высказывания российского политика Алексея Навального в адрес председателя совета директоров «Роснефти», не дав тому возможности высказать своё мнение.

Навальный в интервью Bild обвинил Шрёдера в получении тайных платежей от российских властей, отметив, что лишь высказывает личное мнение, писал NEWS.ru.