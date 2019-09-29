Суд немецкого города Майнинген вынес решение, разрешающее назвать регионального главу партии «Альтернатива для Германии» фашистом.
Предметом разбирательства стала акция, которая носила название «Протест против расистской АдГ и в особенности против фашиста Бьорна Хёке», передаёт
Истцы предоставили цитаты публичных выступлений политика, которые убедили арбитраж в доказанности такого суждения.
Ранее News.ru писал, что высшая судебная инстанция Европейского союза подтвердила мнение представителей Google о действии европейского закона об удалении ссылок по желанию упоминаемого лица только в границах ЕС. Поисковые сервисы не должны гарантировать реализацию этого правила за пределами объединения.