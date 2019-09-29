https://static.news.ru/photo/069d6e1e-e2e3-11e9-882e-fa163e074e61_660.jpg Бьорн Хёке Фото: скриншот https://www.facebook.com/OstWest.TV

Суд немецкого города Майнинген вынес решение, разрешающее назвать регионального главу партии «Альтернатива для Германии» фашистом.

Предметом разбирательства стала акция, которая носила название «Протест против расистской АдГ и в особенности против фашиста Бьорна Хёке», передаёт DW . Местные власти запретили использовать слово «фашист», однако организаторы расценили это как попытку ограничить свободу выражения мнений и обратились в суд.

Истцы предоставили цитаты публичных выступлений политика, которые убедили арбитраж в доказанности такого суждения.

Ранее News.ru писал, что высшая судебная инстанция Европейского союза подтвердила мнение представителей Google о действии европейского закона об удалении ссылок по желанию упоминаемого лица только в границах ЕС. Поисковые сервисы не должны гарантировать реализацию этого правила за пределами объединения.