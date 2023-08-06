Немецкий Ройтлинген парализовало из-за мощнейшего града

Фото: twitter.com/EnglishRussia1/Global Look Press

Немецкий город Ройтлинген накрыло 30-сантиметровым слоем града, написало издание Süddeutsche Zeitung. Коммунальным службам города пришлось применить на улицах снегоуборочную технику.

В пятницу днем гроза второго уровня опасности накрыла центр города Ройтлинген в Баден-Вюртемберге слоем града высотой в 30 сантиметров, — говорится в сообщении.

Быстрое таяние льда привело к тому, что ливневки в городе оказались забиты листвой. В итоге несколько автостоянок и подвалов оказались затоплены. Также из-за непогоды из берегов ненадолго вышла близлежащая река. Для уборки льда на улицы Ройтлингена вышли 250 сотрудников добровольной пожарной службы и снегоуборочные машины.

До этого жители Норильска пожаловались на снег, выпавший в середине лета. На опубликованных в Сети кадрах видно, что крупные хлопья снега падают на землю, а на припорошенном полигоне частично замерз маленький водоем.

Ранее агентство France Press со ссылкой на данные программы Евросоюза Copernicus сообщило, что температура поверхности Мирового океана достигла рекордной отметки в 20,96 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2016 года, когда температура поверхности океанов достигла 20,95 градуса.