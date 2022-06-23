Немецкий регулятор призвал готовиться к значительному росту цен на газ Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало компании и потребителей готовиться к значительному росту цен на газ

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, говорится в ежедневном докладе ведомства. В документе отмечается, что ситуация напряженная, не исключено ее ухудшение.

Ситуация напряженная, и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена, — говорится в докладе.

Оптовые цены в результате сокращения поставок ощутимо выросли. Недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам», говорится в документе.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее объявил об aктивизации второй стадии плана по сокращению потребления газа. Он предполагает, в чаcтности, что фирмы должны приступить к мерам экономии раcхода топлива.

Пресс-служба Датского энергетического агентства ранее сообщила, что в стране в ближайшее время может ухудшиться ситуация с газоснабжением из-за неопределенности с поставками энергоресурса из России. В организации обратились к гражданам королевства с просьбой экономить электроэнергию.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил: отказываясь от нефти и газа из РФ, Евросоюз стал регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире. Он подчеркнул, что такое энергетическое самоубийство со стороны ЕС будет иметь долгосрочные последствия.