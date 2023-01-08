Немецкий разведчик арестован из-за подозрения в сотрудничестве с Россией Daily Mail: задержан двойной агент из Германии, который передавал разведданные об Украине в Россию

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В конце декабря прошлого года по обвинению в госизмене был задержан глава Службы внешней разведки ФРГ Карстен Л., пишет Daily Mail. По данным газеты, он мог передать России британские секретные разведданные, касающиеся Украины, так как имел доступ к конфиденциальной информации от глобальных разведывательных подразделений.

Эти материалы, пишет DM, были обнаружены среди российских данных. Разведчик был арестован 21 декабря 2022 года. По мнению эксперта разведслужбы Германии Эриха Шмидт-Энбума, инцидент может ухудшить отношение к немецким службам.

Скандал будет иметь глубокие последствия для отношений немецкого агентства с зарубежными партнерами, — заявил он.

После инцидента британская разведка, чьи данные также оказались в руках российских служб, пересмотрит вопрос о том, продолжать ли предоставлять немецким коллегам строго секретную информацию, пишет издание.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская система ПВО отследила более двух тысяч самолетов-разведчиков. Также специалисты отследили более десяти стратегических бомбардировщиков.