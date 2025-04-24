Немецкий политолог предсказал отстранение одного президента от власти Политолог Рар предсказал операцию по снятию Зеленского с поста президента

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Владимир Зеленский

В скором времени может начаться операция по снятию президента Украины Владимира Зеленского с поста, заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар. По его словам, это произойдет, если Зеленский продолжит действовать против США.

Рар отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин скоро договорятся по Украине, однако Зеленский будет пытаться расколоть Запад и заручиться военной поддержкой Европы. В таком случае, по мнению политолога, неизбежна изоляция и отстранение Зеленского от власти.

Американцы, некоторые страны в Европе и Россия начнут политику абсолютной изоляции Зеленского, будут требовать, чтобы он ушел. Фактически начнется операция по его снятию с должности, потому что главная проблема в нем, — объяснил эксперт.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко выразил мнение, что страны Европы могут использовать итоги переговоров по Украине в Лондоне для давления на администрацию США. По его словам, европейцы очень хотели бы обвинить Дональда Трампа в своих неудачах после выхода Вашингтона из переговоров по украинскому урегулированию.