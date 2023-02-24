Немецкий политолог предрек Зеленскому судьбу Тихановской Политолог Рар в случае победы России в СВО предрек Зеленскому судьбу Тихановской

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и оказаться главой правительства в изгнании, если Россия достигнет всех заявленных целей спецоперации, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. В ином случае, если Киеву удастся вернуть себе часть потерянных территорий, Евросоюз попытается любой ценой удержать Зеленского в президентском кресле, считает эксперт. Рар уверен, что в силу вложенных в украинского президента ресурсов на Западе не захотят «менять коней на переправе».

В Брюсселе, Берлине, Париже и Варшаве его попытаются любой ценой поддержать в кресле президента, потому что через него Запад сможет активно влиять на будущие реформы и экономику на Украине. Если Украине удастся вернуть себе часть потерянных территорий, то Зеленский станет одним из самых влиятельных политиков в Европе, он поменяет структуру власти на Украине и создаст президентскую республику, станет украинским Макроном, — предрек политолог.

Рар также высказал мнение, что будущая судьба Зеленского полностью зависит от исхода спецоперации. По прогнозу эксперта, если Зеленский согласится подписать мирный договор, по которому Киев откажется от претензий на Донбасс, в таком случае на следующих выборах новым президентом Украины могут избрать Петра Порошенко или кого-нибудь из братьев Кличко.

В январе МВД Белоруссии объявило о признании экстремистскими всех структур, связанных с экс-кандидатом в президенты Тихановской. Под запрет также попали все группы в соцсетях и каналы в мессенджерах, аффилированные с инициативами лидера белорусской оппозиции и ее соратников.