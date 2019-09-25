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Председатель партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг считает, что постепенное снятие антироссийских санкций должно начаться до 2021 года.

По словам политика, ограничения необходимо отменить из-за украинского кризиса в рамках нынешнего легислатурного периода. Кроме того, он полагает, что снимать санкции можно начинать и с востока Украины, постепенно ослабляя давление, передаёт Wirtschaft .

Ранее Моринг заявлял, что ограничительные меры Европейского союза практически не влияют на экономику России, однако ответные санкции Москвы губительно сказываются на сельском хозяйстве Германии.

Как писал News.ru, постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц из России. Ограничительные меры будут продлены на полгода. Данное решение должно быть одобрено Советом Евросоюза.