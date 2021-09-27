Немецкий политик предрёк Германии мрачное будущее

Сегодня в Германии оппозиционные силы переживают не лучшие времена. Поэтому страну могут ждать серьёзные катаклизмы, так как во власть идут идеологи, а не прагматики. Об этом «Политике Сегодня» рассказал депутат XIX созыва бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Результат голосования никого не удовлетворил, меня в том числе. Хотя он был ожидаемым. Четыре года мы были единственной оппозицией в парламенте против правящей коалиции и всех остальных прислуживающих ей сателлитов, это даёт о себе знать, — отметил политик.

Из-за того, что шла серьёзная антипропаганда в СМИ, партия ХДС/ХСС проиграла социал-демократам. И именно этот результат говорит о том, что движение в сторону управляемой демократии, которая граничит с диктатурой, лишь только набирает свои обороты, сообщил депутат.

Новое же правительство станет ещё левее, чем прошлое. Это означает, что движение в сторону деградации экономики и политики продолжает наращивать свои темпы, — предрекает Гердт.

По его словам, в современную политику Германии идут идеологи, а не прагматики. Однако процесс, когда идеологические постулаты ставят выше прагматических решений, опасен и очень страшен. Подобные действия всегда приводили к непредсказуемым и зачастую к очень неприятным последствиям.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии по итогам выборов в бундестаг набрала 25,7% голосов избирателей. Правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занял второе место с результатом 24,1%. Третье место заняли «Зелёные» (14,8%), четвёртое — Свободная демократическая партия (11,5%), пятое — «Альтернатива для Германии» (10,3%).