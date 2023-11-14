Немецкий полицейский открыл огонь в центре города Немецкий полицейский семь раз выстрелил в вора, который ранил ножом его коллегу

Фото: Markus KlÃmper/dpa/Global Look Press

В немецком городе Гуммерсбахе полицейским пришлось открыть огонь по мужчине, который ограбил магазин и напал на них, пишет Bild. Злоумышленник ранил ножом одного из правоохранителей, тогда другой страж порядка выстрелил в правонарушителя и ранил его.

Мы услышали крики снаружи и увидели, как люди взволнованно бегают по улице. Затем я увидела полицию, а затем мужчину с чем-то похожим на нож в руке. Полиция сначала попыталась отбиться от нападавшего стулом из пекарни. Затем мужчина нанес ножевое ранение полицейскому, после чего было произведено несколько выстрелов, — рассказала одна из очевидцев.

Представители городской полиции подтвердили, что их сотрудник выстрелил из табельного оружия, ранив виновника инцидента. По данным издания, мужчина обокрал магазин и напал с ножом на подоспевших правоохранителей.

После ранения коллеги один из полицейских произвел около семи выстрелов и попал в нарушителя порядка. В настоящий момент все пострадавшие живы и находятся в медицинском учреждении.

Ранее в Москве задержали 37-летнего мужчину, который открыл стрельбу из травматического оружия в ресторане на Шлюзовой набережной. Он ранил четверых посетителей, их госпитализировали с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями.