Немецкий парламентарий уличил посла Украины Мельника в неонацизме
Ксения Голуб
Ксения Голуб
12:16, 29 марта 2022
Андрей МельникФото: germany.mfa.gov.ua
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Глава парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер обвинил посла Украины в Германии Андрея Мельника в неуважении к закону, пишет газета Nordkurier. По данным издания, он также усомнился в компетентности дипломата и жёстко высказался в его адрес.
Очевидно, Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон «Азов», ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конёк,— заявил Крамер.
По данным издания, реакцию главы парламентской фракции спровоцировали резкие заявления Мельника. Так, глава дипмиссии указал на отказ партий «Левых», «АдГ» и СДПГ в парламенте передать Киеву деньги из распускаемого сейчас фонда Climate Foundation MV, созданного для содействия пуску газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, украинский посол выражал возмущение тем, что в вопросе эмбарго на поставки энергоносителей из России Евросоюзом не было сделано существенных шагов.
Ранее газета Junge Welt сообщила, что в Берлине разразился скандал с участием Мельника и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Причиной стала агрессивная риторика украинца и его требования к канцлеру. Как пишет издание, украинский дипломат выдвинул определённые требования с целью втянуть Берлин в вооружённый конфликт, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Авторы статьи отметили, что такая риторика вызвала раздражение у властей Берлина, в результате парламентский госсекретарь в Министерстве строительства Серен Бартоль назвал Мельника «невыносимым».