Глава парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер обвинил посла Украины в Германии Андрея Мельника в неуважении к закону, пишет газета Nordkurier. По данным издания, он также усомнился в компетентности дипломата и жёстко высказался в его адрес.

Очевидно, Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон «Азов», ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конёк, — заявил Крамер.

По данным издания, реакцию главы парламентской фракции спровоцировали резкие заявления Мельника. Так, глава дипмиссии указал на отказ партий «Левых», «АдГ» и СДПГ в парламенте передать Киеву деньги из распускаемого сейчас фонда Climate Foundation MV, созданного для содействия пуску газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, украинский посол выражал возмущение тем, что в вопросе эмбарго на поставки энергоносителей из России Евросоюзом не было сделано существенных шагов.

Ранее газета Junge Welt сообщила, что в Берлине разразился скандал с участием Мельника и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Причиной стала агрессивная риторика украинца и его требования к канцлеру. Как пишет издание, украинский дипломат выдвинул определённые требования с целью втянуть Берлин в вооружённый конфликт, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Авторы статьи отметили, что такая риторика вызвала раздражение у властей Берлина, в результате парламентский госсекретарь в Министерстве строительства Серен Бартоль назвал Мельника «невыносимым».