Немецкий парламент отказал Лукашенко в легитимности

Бундестаг принял резолюцию, в которой постулируются непризнание итогов августовских выборов в Белоруссии и отказ в легитимности белорусскому президенту Александру Лукашенко.
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Парламентарии в резолюции утверждают, что «масштабная фальсификация выборов подтверждается без сомнений». Депутаты также осудили насилие в отношении граждан Белоруссии, выходящих на акции протеста.
Кроме того, бундестаг призвал все вовлечённые стороны к серьёзному и инклюзивному диалогу о конституционной реформе, которая должна усилить белорусский парламент, ограничить роль исполнительных органов власти и по-новому определить роль и состав ЦИК.
Немецкие парламентарии отметили, что процесс реформ, о котором говорят белорусские власти, исключает участие представителей протестного движения, в частности Координационного совета оппозиции. В бундестаге констатировали, что официальный Минск до сих пор игнорировал все предложения о диалоге.
Как сообщал NEWS.ru, 4 ноября послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против властей Белоруссии, в том числе против Лукашенко.
В Белоруссии уже три месяца продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жёсткими разгонами и задержаниями.