Немецкий парламент отказал Лукашенко в легитимности

https://static.news.ru/photo/bed8c6a2-1ed0-11eb-8f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabrizio Bensch/dpa/Global Look Press

Бундестаг принял резолюцию, в которой постулируются непризнание итогов августовских выборов в Белоруссии и отказ в легитимности белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Как передаёт РИА Новости, парламент ФРГ в резолюции призвал Минск провести новые выборы при участии наблюдателей ОБСЕ. За принятие документа проголосовали практически все партии, кроме «Альтернативы для Германии».

Парламентарии в резолюции утверждают, что «масштабная фальсификация выборов подтверждается без сомнений». Депутаты также осудили насилие в отношении граждан Белоруссии, выходящих на акции протеста.

Кроме того, бундестаг призвал все вовлечённые стороны к серьёзному и инклюзивному диалогу о конституционной реформе, которая должна усилить белорусский парламент, ограничить роль исполнительных органов власти и по-новому определить роль и состав ЦИК.

Немецкие парламентарии отметили, что процесс реформ, о котором говорят белорусские власти, исключает участие представителей протестного движения, в частности Координационного совета оппозиции. В бундестаге констатировали, что официальный Минск до сих пор игнорировал все предложения о диалоге.

Как сообщал NEWS.ru, 4 ноября послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против властей Белоруссии, в том числе против Лукашенко.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жёсткими разгонами и задержаниями.