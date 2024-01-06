Немецкий министр юстиции объяснил сложность запрета АдГ Министр Бушман: партию «Альтернатива для Германии» будет трудно запретить

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Марко Бушман

Правую партию «Альтернатива для Германии» будет трудно запретить, поскольку Федеральный конституционный суд установил очень высокие барьеры для подобных процедур, рассказал Welt am Sonntag министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман. По его словам, для инициации этого процесса необходима абсолютная уверенность в его успешном исходе.

Федеральный конституционный суд установил очень высокие барьеры для запрета [той или иной] партии. <...> Если такая процедура потерпит неудачу в Конституционном суде, то это будет огромной пиар-победой АдГ, — отметил министр.

Бушман добавил, что в отдельных федеральных землях отделения партии уже признали «правоэкстремистскими». Однако, продолжил он, если не получится доказать, что АдГ намерена силой подорвать основы действующего порядка в ФРГ, то процесс запрета провалится.

Немецкое ведомство по охране Конституции ФРГ в декабре признало отделение партии АдГ в Саксонии правоэкстремистским. По его данным, членов партии обвиняют в антисемитских, исламофобских и расистских высказываниях. Как утверждает глава региона Саксония-Ангальт Йохен Хольман, деятельность АдГ направлена против свободного демократического строя Германии.

Некоторые аналитики считают, что признание отделения партии правоэкстремистским связано с грядущими выборами в трех землях Германии — Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. Согласно прогнозам экспертов, уровень поддержки АдГ может вырасти примерно на 35%, что создает угрозу для других партий и вызывает обеспокоенность у кабинета канцлера ФРГ Олафа Шольца.