Немецкий министр пожалел об испорченных отношениях с Россией Compact: министр ФРГ Херманн обвинил Запад в упущенном шансе в отношениях с Россией

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Винфрид Херманн

У Запада была возможность выстроить архитектуру безопасности на континенте, учитывая интересы России и других бывших советских стран, как только окончилась холодная война, но шанс проигнорировали, допустив расширение НАТО на Восток, заявил министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн, пишет Compact. Однако, по словам авторов статьи, такое высказывание чиновника вызвало широкий общественный резонанс.

Военные конфликты и участие в войнах последних 30 лет не оправдывают представления о том, что только Россия, «воинственная» и «злая», отстаивала свои интересы военной силой, — сказал Херманн.

Обозреватели отмечают, что на громкое заявление уже обратил внимание глава фракции Свободной демократической партии Германии в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке. Он призвал премьера земли Винфрида Кречмана вмешаться в ситуацию.

Накануне жители Германии подвергли критике главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт, заявившую, что страна поставит Украине помощь в виде 16 танковых мостоукладчиков типа Biber. Немцы выразили уверенность, что затягивание конфликта является показателем власти, которая не смогла его остановить. Еще больше людей возмущает политика, при которой США приказывают, а все другие им подчиняются.