Немецкий концерн Uniper выразил уверенность в завершении строительства СП-2

https://static.news.ru/photo/8fab94b0-4a89-11eb-8444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Один из европейских партнёров «Северного потока −2» немецкий концерн Uniper уверен, что строительство газопровода будет завершено.

Об этом Rheinische Post заявил глава компании Андреас Ширенбек. Он отметил, что осталось проложить около 150 км.

Ранее топ-менеджер Uniper сообщал, что концерн остаётся лишь финансовым инвестором проекта. Свои финансовые обязательства он выполнил в марте 2002 года. Средств достаточно для завершения строительства газопровода.

Уверенность в завершении строительства газопровода также выразил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, «Северный поток — 2» находится в высокой степени готовности, проект завершат, так как в нём заинтересованы европейские партнёры.

Проект «Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских страны также высказывается против «Северного потока — 2», однако Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2», она готова к вводу. С 15 января 2021 года «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании

Как писал NEWS.ru, власти Германии не намерены менять позицию по вопросу достройки газопровода «Северный поток — 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что по «центральным стратегическим и геополитическим вопросам» европейская страна едина с Соединёнными Штатами. Однако по ряду ключевых тем позиции всё-таки разные.