Немецкий концерн поставит ВСУ беспилотник нового поколения Bild: Rheinmetall до конца года поставит Украине беспилотник LUNA NG

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца текущего года должен поставить на Украину первые партии современных разведывательных БПЛА для нужд ВСУ, сообщает газета Bild am Sontag. Издание отмечает, что другие модели аппарата уже доставлены Киеву из запасов бундесвера.

В комплект БПЛА входит наземная станция управления, несколько аппаратов и стартовая капсула. Авторы издания подчеркивают, что беспилотники LUNA NG является совершенно новой системой БПЛА, превосходящей действующую по всем характеристикам. Беспилотник может быть использован в качестве разведывательной системы, он способен обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

В будущем должна появиться модификация LUNA, способная нести оружие, в текущей версии такое невозможно. LUNA NG — модернизированная версия беспилотника Luna X-2000. Это легкий разведывательный дрон самолетного типа, способный осуществлять непрерывный полет в течение 12 часов на расстояние свыше 100 км.

Ранее сообщалось, что в России в рамках мелкосерийного производства начали выпускать вторую версию FPV-дрона-камикадзе «Овод». Беспилотник оборудован преобразованной электронной начинкой, инновационной винтомоторной группой, а также некоторыми деталями, которые пока не называются. Дрон «Овод» работает по принципу First Person View, то есть «вид от первого лица» — оператор беспилотника может в режиме реального времени видеть изображение с камеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.