Немецкий историк предположил, чем закончится спецоперация для России Немецкий историк Баберовски: Россия выполнит задачи на Украине

Россия по окончании конфликта на Украине в конце концов достигнет поставленных целей, таким мнением поделился в интервью Spiegel немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски. По его словам, Киеву не удастся победить из-за нехватки людей и зависимости от западной помощи. Он отметил, что поставленные системы вооружений необходимо заменять, ремонтировать и снабжать боеприпасами, и союзники Украины вряд ли согласятся делать этой в долгосрочной перспективе.

Я не понимаю, почему немецкая общественность говорит о поставках оружия, но не о том, что нужно сделать после окончания войны. В какой-то момент наступит момент усталости от войны. Я боюсь, что [президент РФ Владимир] Путин воспользуется этим. В конце концов он получит то, что требует, — сказал профессор.

Ранее старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Мамура заявил, что ВСУ сокращают использование артиллерийских орудий на Купянском направлении. По его мнению, украинские силы предпочитают применять дроны, потому что они не такие дорогостоящие и более эффективны в бою.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что российский завод, производящий дроны в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, может повлиять на ход спецоперации. По данным издания, предприятие использует технологии из Ирана и наняло рабочих из Восточной Африки. Завод планирует выпускать шесть тысяч ударных дронов в год.