Немецкий институт начал переговоры с РФ по регистрации «Спутника V» в ЕС

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Немецкий институт Пауля Эрлиха (PEI) начал переговоры с коллегами из РФ по вопросам передачи заявки на регистрацию российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза, рассказал руководитель учреждения Клаус Цихутек.

Кроме того, представитель ведомства не исключает возможности запуска производства препарата в ЕС.

Такие контакты происходят, и мы стремимся к тому, чтобы точки производства [вакцины «Спутник V»] также были возможны и в Европе <...>. Это означает, что мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег, — цитирует эксперта ТАСС.

Цихутек добавил, что представителям РФ оказывают поддержку на пути возможного допуска «Спутника V» в ЕС. Москву уже проконсультировали по поводу правил регистрации прививки в ЕС, а также выхода на коллег в Европейском агентстве по лекарственным препаратам.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы два средства от COVID-19: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможно утверждение третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ирана прорабатывают возможность приобретения российской вакцины «ЭпиВакКорона», заявил глава отдела по связям с общественностью иранского Минздрава Киануш Джаханпур. Он также добавил, что власти страны дополнительно изучают две вакцины из Индии и ряд вакцин из КНР. «Стена недоверия» между Ираном и США с Великобританией стала причиной запрета на импорт напрямую из этих стран вакцин против COVID-19.