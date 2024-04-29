Немецкий город захлестнул митинг исламистов Bild: в Гамбурге прошла массовая акция исламистов с призывом создать халифат

Фото: IMAGO/Habibur Rahman/Global Look Press

В немецком Гамбурге состоялась массовая акция исламистов, которые требовали создать халифат, передает Bild. Участие в демонстрации приняли более тысячи человек.

Организатором митинга выступил 25-летний студент Ададе Боатен, у которого есть тысячи последователей в социальных сетях. Парень активно выступает против политики Запада и Израиля.

С разрешения властей они требовали превратить Германию в исламистскую диктатуру, которая управляется религиозным лидером — без каких-либо прав для женщин, гомосексуалов (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), христиан, евреев и инакомыслящих, — уточнили журналисты.

В городской полиции рассказали, что демонстрацию разрешили, так как не было оснований полагать, что митингующие спровоцируют беспорядки. Представитель полиции отметил, что подозрений для запрета акции недостаточно.

Ранее участники грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и обычные граждане собрались на митинге в центре Тбилиси, чтобы выразить свое недовольство законом об иностранных агентах. Акция началась на площади Республики, а затем шествие перешло к зданию парламента по проспекту Руставели. Участники акции держали флаги Евросоюза и скандировали: «Нет российскому закону».