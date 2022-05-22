Немецкий генерал счел бессмысленными поставки Киеву тяжелого вооружения Немецкий генерал в отставке Вад заявил, что поставки Германией танков и БМП на Украину бессмысленны

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Передача Киеву тяжёлого немецкого вооружения является опасной и бессмысленной затеей, сообщил в интервью радиостанции Deutschlandfunk генерал армии в отставке и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад. Он считает, что в ближайшем будущем украинцы не смогут использовать подобную технику из-за того, что необходимо долго обучаться ей управлять. Вад указал на важность переговоров во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что для управления немецким танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder нужно пройти многолетнюю подготовку, соответственно, для Киева такая техника будет бесполезной не только сейчас, но и в обозримом будущем.

Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам, — сказал Вад.

По словам военного, Германия должна сосредоточиться на дипломатии, а не на военной риторике. Вад также подчеркнул, что масштабная передача вооружения Украине приведёт к непоправимым последствиям.

Ранее немецкая газета Die Welt написала, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт по вопросу поставок вооружения. В разговоре с Ламбрехт украинский министр призвал Германию как можно скорее поставить Киеву боеприпасы, либо «тема закрыта».