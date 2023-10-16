Немецкий генерал объяснил, как Запад подставил Украину Немецкий генерал Виттманн: несвоевременные поставки оружия привели к провалу ВСУ

Фото: Air Force Staff Sgt. Jared Bounds

Запад причастен к провалу контрнаступления украинских войск, поскольку страны передавали Киеву оружие несвоевременно и в недостаточном объеме, заявил в эфире телеканала Welt немецкий генерал Клаус Виттманн. По его словам, именно это позволило российской армии построить крепкие и непробиваемые линии обороны.

Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления, — сказал Виттманн.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ перешли в контрнаступление, поэтому события в зоне проведения спецоперации находятся в завершающей стадии. Он не смог назвать точную дату окончания конфликта, однако текущее состояние на фронте считает «последним сложнейшим периодом».

Позднее, 16 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины, начатое в начале июня, не принесло Киеву никаких результатов, кроме большого количества потерь личного состава, которые составили 1 к 8.

5 октября Путин уточнил, что с начала контрнаступления украинская сторона потеряла около 90 тысяч бойцов. Также российская сторона уничтожила 557 танков и порядка 1900 бронемашин.