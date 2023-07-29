Немецкий генерал назвал самую кровопролитную часть контрнаступления ВСУ Немецкий генерал Фрейдинг: ВСУ несут большие потери вне поля боя из-за российских мин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины несут большие потери вне поля боя из-за российских мин, рассказал немецкий генерал, глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиан Фрейдинг, чьи слова приводит T-Online. По его информации, разминирование обороняемого ВС РФ района производится «ценой большой крови» для украинских подразделений.

Это «вскрытие» обороняемого русскими района в настоящее время происходит ценой большой крови для украинских частей. <...> Многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления, — сказал Фрейдинг.

Он также отметил, согласно данным Госдепартамента США, «потенциально заминированная площадь» на Украине равна примерно половине территории всей Германии. По словам Фрейдинг, процесс очищения земли от снарядов не только сделал продвижение украинских войск крайне кровавым и почти невозможным, но и обрушил военный план НАТО. Последний заключается в том, чтобы наткнуться на мины, увернуться, обойти, однако масштаб заграждений не дает возможностей придерживаться такой тактики.