Немецкий генерал назвал блефом слова Путина о странах НАТО Генерал Виттман заявил о блефе Путина в адрес маленьких стран НАТО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Немецкий генерал в отставке Клаус Виттман считает, что президент России Владимир Путин блефует, говоря о том, что маленьким и густонаселенным странам НАТО нужно быть осторожнее в своих заявлениях и действиях, пишет Die Welt. Бывший высокопоставленный военный также выразил уверенность, что данные угрозы не должны «впечатлять» западное сообщество.

Эти угрозы не должны нас впечатлять, и когда он [Путин] сейчас говорит о небольших густонаселенных странах НАТО. Это действительно было бы полным абсурдом, если бы он не достиг своих целей на Украине <...>, а начал бы войну со странами НАТО, — сказал он.

Издание напоминает, что речь идет о заявлении Путина в ответ на призывы ряда европейских лидеров о необходимости разрешить Украине наносить удары по объектам на российской территории. Тогда глава государства подчеркнул, что маленьким странам НАТО нужно понимать, с чем они играют. Виттман, подводя итог, выразил мнение, что Москва не будет использовать ядерное оружие. Он считает, что в этом случае она лишится поддержки Пекина.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Джо Байден все ближе подходит к тому, чтобы позволить Украине бить западным оружием по территории РФ. В Белом доме считают неизбежным пересмотр его позиции.