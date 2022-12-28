Немецкий евродепутат рассказал о поддержке Украины в 2023 году Депутат ЕП Гуннар Бек: расширение военной помощи Украине вызывает споры в Германии

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек рассказал, на какую поддержку со стороны ЕС может рассчитывать Украина в 2023 году. В первую очередь, активную военную помощь Киеву окажет Британия, приводят слова парламентария «Известия».

Главным поставщиком оружия на Украину остаются США.

Обязательство [американского президента] Джо Байдена поставить зенитные ракеты Patriot — главное обещание Запада. Тем не менее Франция уже неохотно оказывает военную поддержку, расширение этой помощи также вызывает споры в Германии, — отметил Бек.

Политик добавил, что немецкий бундесвер уже несколько лет функционирует частично. И о комплексных поставках новой техники, необходимой немецким войскам, в среднесрочной перспективе не может быть и речи. В лучшем случае, считает депутат, Киев может рассчитывать на увеличение помощи со стороны Лондона, так как там поддержка Украины особенно высока.

Между тем накануне немецкие СМИ сообщили об одобрении Берлином экспорта вооружений на €8,35 млрд. При этом €2,24 млрд из этой суммы будет выделено Украине. Также стало известно, что Киев может рассчитывать на получение немецких танков Leopard при условии, что США дадут украинским военным хотя бы один танк M1 Abrams.

В связи с этим глав Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что Вашингтону необходимо сделать этот символический шаг. после чего с решениями определятся и другие европейские страны, включая Германию.

Ранее председатель комитета обороны бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала федеральное правительство спланировать долгосрочную военную помощь Украине. По ее словам, помощь должна доставляться превентивно туда, где она остро необходима.