Немецкий эпидемиолог рассказал об опасности мутаций коронавируса

https://static.news.ru/photo/71e417da-42d3-11eb-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Депутат бундестага, эксперт Социал-демократической партии ФРГ, эпидемиолог Карл Лаутербах рассказал, что появление новых мутаций коронавируса влечёт ряд опасных последствий, которые, в свою очередь, порождают новые риски.

Как передаёт RND, главной опасностью Лаутербах признал повышенный риск заражения. Специалист подчеркнул, что разнообразие штаммов увеличивает вероятность новых мутаций и, соответственно, риск появления более опасных разновидностей патогена.

Это своего рода порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. Это, в свою очередь, приводит к большему количеству инфекций, — рассказал эпидемиолог.

Ранее британские учёные выявили новый штамм SARS-CoV-2. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей вируса. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм является самым распространённым в Лондоне.

Мутировавший коронавирус был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. На фоне этого власти Франции рассматривают возможность закрытия воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией, передавал NEWS.ru.