Немецкий эпидемиолог рассказал об опасности мутаций коронавируса

Депутат бундестага, эксперт Социал-демократической партии ФРГ, эпидемиолог Карл Лаутербах рассказал, что появление новых мутаций коронавируса влечёт ряд опасных последствий, которые, в свою очередь, порождают новые риски.
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Это своего рода порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. Это, в свою очередь, приводит к большему количеству инфекций, — рассказал эпидемиолог.
Ранее британские учёные выявили новый штамм SARS-CoV-2. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей вируса. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм является самым распространённым в Лондоне.
Мутировавший коронавирус был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. На фоне этого власти Франции рассматривают возможность закрытия воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией, передавал NEWS.ru.