Немецкий энергогигант E.ON списал долю в «Северном потоке» Концерн E.ON на фоне СВО списал свою долю €1,2 млрд в «Северном потоке»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Немецкая компания E.ON, являющаяся крупнейшим в Европе оператором энергосетей и партнером «Газпрома» по строительству «Северного потока», полностью списала долю в операторе газопровода Nord Stream AG, сообщается в годовом отчете энергогиганта. После диверсии осенью 2022 года поставки по газопроводу прекратились.

Последствия [военного конфликта на Украине] также повлияли на бизнес E.ON, в частности, на рост цен на сырьевые товары в течение года. <...> Доля Nord Stream AG в активах пенсионного плана была уменьшена до нулевой справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2022 года. Списание, которое привело к уменьшению собственного капитала, было признано в составе прочих внереализационных доходов, — говорится в отчете

Из-за взрывов на «Северных потоках» и последующего обесценивания активов E.ON списала с баланса €1,2 млрд (97,2 млрд рублей). В изначальном проекте E.ON принадлежала доля в 15,5%.

Компания неоднократно снижала оценку своей доли с лета 2022 года. В августе цена опустилась до €700 млн. В летние месяцы прошлого года прокачка по «Северному потоку» шла на 20% его пропускной мощности. Каковы объемы прокачки газа будут в перспективе, прогнозировать было сложно. Уже после взрывов на газопроводе компания обесценила акции в пять раз.

Ранее американский журналист Сеймур Херш, которому принадлежит авторство расследования о причастности США к взрывам на «Северных потоках», прокомментировал версию Белого дома о причастности к подрыву трубопроводов проукраинской группировки. Он назвал эту версию сумасшедшей.