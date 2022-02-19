Немецкий дипломат оценила юридическую силу Будапештского меморандума

Будапештский меморандум, в рамках которого Киев отказался от ядерного оружия в обмен на защиту со стороны других ядерных государств, не имеет юридических обязательств. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен. По её словам, сейчас необходимо использовать любые варианты, чтобы избежать войны. Такое заявление дипломат сделала в эфире телеканала «Украина 24».

Будапештский меморандум — это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать всё, чтобы избежать войны, — сказала Фельдгузен.

Ранее, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. По его словам, если переговоры не состоятся, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией. Согласно этому меморандуму Киев, унаследовавший после распада СССР значительный ядерный арсенал, ликвидировал его и присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия. При этом Москва, Лондон и Вашингтон обязались гарантировать Киеву безопасность.