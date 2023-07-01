Немецкий дипломат назвал участников центрального конфликта XXI века Дипломат Ламбсдорф: центральный конфликт XXI века развернется между США и Китаем

Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Центральный конфликт XXI века развернется между США и Китаем. Такое мнение высказал будущий посол Германии в России Александер Ламбсдорф в интервью газете Welt am Sonntag. Он подчеркнул, что ФРГ в этой ситуации необходимо сплотиться и выбрать правильную сторону.

Центральный конфликт XXI века будет разворачиваться между США и Китаем. <...> Нам как европейцам нужно будет сплотиться и занять сторону нашего демократического партнера. Защита свободы для меня как либерала имеет центральное значение. В нынешней военной обстановке мы видим, как важно трансатлантическое сотрудничество, — сказал Ламбсдорф.

Дипломат также указал, что в ряде критических сфер Германия, по его мнению, «отчасти слишком зависит» от Китая, вплоть до того, что у Пекина есть возможности для шантажа. Это касается в первую очередь закупок сырья и сбыта продукции некоторых фирм. При этом Ламбсдорф заверил, что никто не планирует заставлять немецкие компании сворачивать бизнес в Китае, однако им необходимо осознавать, что в случае серьезного конфликта Пекина и Вашингтона китайский рынок может для них закрыться, а само их существование окажется под угрозой.

Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство заявило, что Москва согласилась принять в качестве нового посла ФРГ в Москве замглавы фракции Свободной демократической партии Германии в бундестаге Александера Ламбсдорфа. Он известен своей критикой в адрес России, а также призывами усилить военную поддержку Западом Украины на фоне СВО.