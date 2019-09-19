https://static.news.ru/photo/1cf76aae-db11-11e9-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darren Koch/Wikimedia Commons

Немецкий детектив Йозеф Реш готов раскрыть доказательства по делу о крушении рейса МН17, которые он получил в ходе собственного расследования, при выполнении ряда условий.

Адвокат Реша сообщил, что не позднее 18 октября Совместная следственная группа и прокуратура Нидерландов должны сделать заявление о том, что информация, которой обладает детектив, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств. Если этого не произойдёт, то «вопрос будет закрыт», после чего он откажется от дачи показаний, в том числе в качестве свидетеля, передаёт РИА Новости .

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Ранее Реш утверждал, что располагает доказательствами, проливающими свет на причину катастрофы. Кроме того, детектив готов назвать имена людей, ответственных за трагедию, и предоставить данные с американских спутников, оказавшиеся в его распоряжении, писал News.ru.