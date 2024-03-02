Немецкий депутат призвал Германию пойти ва-банк в вопросе Украины Депутат Кизеветтер призвал ФРГ пойти ва-банк и передать Киеву ракеты Taurus

Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

Германия должна пойти ва-банк в вопросе украинского конфликта и передать Киеву крылатые ракеты Taurus, заявил в интервью Handelsblatt депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. Комментируя опубликованную беседу немецких офицеров о возможной бомбардировке Крымского моста ракетами Taurus, он подчеркнул, что Москва давно воспринимает Берлин как военного противника.

Мы должны быть сильным противником, а не слабым, — сказал он.

Он также выразил мнение, что сообщения о прослушке являются подлинными. По его словам, разговор офицеров бундесвера был намеренно слит в сеть, поскольку Шольц находится под растущим давлением в вопросе передачи Украине крылатых ракет.

До этого Минобороны Германии опубликовало итоги первой проверки записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. В ведомстве признали файл подлинным: специалисты исключили подделку с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, указано, что военнослужащие проявили халатность при обсуждении удара: виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией известила в своем Telegram-канале о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Журналист выразила сожаление, что «не ест попкорн».