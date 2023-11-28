Немецкий депутат признал нужду Германии в энергопоставках из России Депутат бундестага Эрнст: надо увеличить поставки энергоносителей из России

Фото: gazprom/Global Look Press

Германии необходимо увеличить поставки энергоносителей из-за рубежа, включая Россию, написал глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст в Twitter (X). По его словам, результатом санкций против РФ стал взрывной рост цен на энергоносители для немцев и сокращение экономики Германии.

Отказ от российских энергоносителей вредит нам больше, чем России, экономика которой растет, — пояснил он.

Эрнст добавил, что правительство Германии ставит под угрозу процветание страны рестрикциями против Москвы. По его словам, необходимы переговоры по Украине, а не новые поставки вооружений и санкции.

Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что экономика ФРГ перешла в стадию вялотекущей депрессии. Эксперт пояснил, что главным ударом послужили принятые против России санкции, в результате чего Германия получила наиболее ощутимый удар по линии энергоснабжения среди стран Европы.

До этого гендиректор второй крупнейшей сталелитейной компании ФРГ Salzgitter Гуннар Греблер высказал мнение, что Германию ждет деиндустриализация, если компании продолжат выводить свое производство за рубеж. Соответствующие шаги предпринимаются из-за опасений насчет «будущего без российского газа», объяснил он. Так, по данным Торгово-промышленной палаты Германии, уже треть компаний делают выбор в пользу инвестиций за границу.