Немецкий депутат предложил обсудить вступление России в НАТО

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Нужно вновь начать обсуждение вступления России в НАТО, о чём всерьёз говорили в 1990-х годах, считает член Бундестага Германии от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт. Он возглавлял Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ с 2014 по 2018 год, а также руководил Министерством транспорта и цифровой инфраструктуры с 2017 по 2018 год.

По его мнению, вся система безопасности, создававшаяся с 1975 года в Европе, уничтожена. В 1975-м в Хельсинки (Финляндия) состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. По словам политика, регион нуждается в механизмах разоружения, контроля за военными технологиями и балансе вооружённых сил.

На протяжении 30 лет я занимаю различные политические должности. Если я не ошибаюсь, то бывший мэр Москвы Юрий Лужков когда-то также не исключал вступление РФ в Североатлантический альянс. <...> Потом был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. <...> Я думаю, что такая дискуссия пойдёт Европе на пользу, Европа должна играть в ней важную роль, — отметил парламентарий во время онлайн-трансляции VI молодёжного форума «Потсдамские встречи» на YouTube-канале «Фонд Горчакова».

В документе Россия — НАТО зафиксировано жёсткое обязательство стран Альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры. Однако в РФ считают, что соглашение на грани уничтожения — президент США Дональд Трамп подтвердил своё намерение перебросить часть войск с территории Германии в Польшу. По его словам, они будут перенесены в «две разные точки». До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий.

Директор Центра исследований стран Балтийского региона Института региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев в интервью изданию «Евразия Эксперт» выразил сомнение, что перебазирование ядерного оружия США в Польшу произойдёт в действительности. По его словам, тактические ядерные авиабомбы нельзя просто перевезти в неподготовленное место, они хранятся в специальных подземных хранилищах системы хранения и безопасности оружия WS3 под полом высокозащищённых укрытий для самолётов.

Такие укрытия с хранилищами есть сейчас на всех шести авиабазах в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции, где складированы американские тактические ядерные авиабомбы B61-3/-4, но в Польше таких укрытий-хранилищ нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что появление у России современных зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей» ознаменует начало новой эпохи господства РФ на рынке вооружений, считают египетские журналисты. По их мнению, ЗРК способен уничтожать до десяти баллистических ракет одновременно, даже если их скорость составит от 18 до 25 тысяч км/ч. Кроме того, он может сбивать цели, находящиеся на высоте до 200 км, в том числе и самолёты.