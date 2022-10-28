Немецкий депутат покинул партию из-за ее поддержки поставок оружия Киеву DPA: депутат Хартенфельс ушел из партии «Зеленые» из-за ее поддержки поставок оружия Киеву

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Немецкий депутат Андреас Хартенфельс покинул партию «Союз-90/Зеленые» из-за поддержки ее членов военной помощи Украине. По словам политика, поставки вооружений Киеву нарушают «пацифистскую идеологию партии». Парламентарий признался при этом, что решение далрсь ему непросто, сообщает агентство DPA.

Такая внешняя политика нарушает пацифистскую идеологию партии. До украинского кризиса фракция выступала против поставок оружия, позиционируя себя как партию мира, — рассказал Хартенфельс.

Он отметил, что продолжит выполнять свой мандат в качестве независимого члена парламента.

Военно-промышленный комплекс США исчерпал силы для «накачивания» Киева оружием, что сыграет на руку Москве, ранее предположил главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи. По его мнению, «широко разрекламированные» ракетные комплексы Javelin и РСЗО HIMARS уже оказались в дефиците, а производство дополнительных вооружений может потребовать от полугода до двух лет.