Немецкий депутат оценил последствия отключения России от SWIFT

Последствием вероятного отключения России от системы платежей SWIFT станет ущерб экономике Европы, уверен лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла, передаёт РИА Новости. Он оценил и действия Москвы. По его словам, РФ создала свою платформу передачи финансовых сообщений.

Политик отметил , что это говорит о поиске нового пути для государства.

Я надеюсь, что такие шаги (отключение РФ от SWIFT. — NEWS.ru) не предпримут, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесёт ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг, — подчеркнул парламентарий.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций во всех государствах мира. В СМИ постоянно появляются материалы о якобы планах отключить РФ от SWIFT в качестве более жёсткой санкции Запада. В рейтинговом агентстве Moody's отметили риски подобного решения, хотя и указали, что это маловероятно.

Платёжная система Visa планирует развивать в РФ сегмент переводов между юридическими лицами. Также в планах компании развитие карт для бизнеса. На фоне развития Системы быстрых платежей и карт «Мир» Visa собирается запустить свою альтернативу SWIFT для российских предприятий.

Ранее агентство Moody's предупредило о рисках отключения РФ от Visa и Mastercard. В целом они существуют из-за западных санкций.