Немецкий депутат назвал безумной идею о компенсациях Украине

Безумием назвал идею о компенсациях Киеву из-за запуска газопровода «Северный поток — 2» лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Крупаллы, РФ не обязана платить транзитные сборы, если она не использует конкретные облагаемые сборами маршруты, так как это недопустимо с точки зрения экономики.

То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. <...> И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать, — заявил Крупалла.

О расчётах Киева на компенсацию по окончании строительства газопровода сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что США и Германия обсуждают помощь Украине в сфере энергетики, включая вопрос строительства электростанций, продажи газа и компенсации транзитных пошлин в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».