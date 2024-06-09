Немецкий депутат из Гамбурга объяснила, почему переехала в Россию с детьми Ольга Петерсен: я увезла детей в Россию из соображений безопасности

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Ольга Петерсен

Депутат парламента Гамбурга Ольга Петерсен рассказала изданию Bild, что увезла детей из Германии в Россию, так как опасалась, что их изымут. Она призналась, что для нее самым главным в жизни является их безопасность.

Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и убедиться, что они остаются под моей опекой. Без детей я не вижу смысла в жизни, — заявила Петерсен.

Причиной ее опасений, по информации издания, стало обращение педагогов в социальные органы. В школе посчитали, что у детей депутата проблемы с поведением. Петерсен добавила, что продолжает оставаться членом парламента Гамбурга и намерена выполнять свои обязательства в меру своих убеждений.

В начале мая фракция «Альтернатива для Германии» исключила ее из своих рядов. Сейчас решается вопрос об исключении Петерсен из партии. По данным Bild, Ольга Петерсен уроженка Омска. В Германию она перебралась вместе с семьей в 1998 году.

Член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод 1 июня сообщил, что немецкого политика Ольгу Петерсен вынудили покинуть ФРГ из-за участия в экспертизе по голосованию на президентских выборах в России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял ранее, что выборы в России прошли «в условиях жестких ограничений». По его словам, это привело к «тревожному росту нарушений прав и свобод» россиян. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова «горькой иронией» умирающего ЕС.