Немецкий чиновник узнал позицию Берлина о терактах в России В бундестаге добились ответа от властей ФРГ по запросу РФ о «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

МИД Германии заявил, что намеренно проигнорировал запрос российской стороны об обстоятельствах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», отвечая на запрос члена бундестага Харальда Вейеля, передает Lenta.ru. Чиновник направил запрос к правительству с требованием разъяснить ситуацию.

В обращении к властям Вейель поинтересовался, есть ли у Берлина какая-либо информация об организаторах, а также об источниках финансирования террористических атак на территории России. Он также попросил рассказать, что известно руководству страны о деле о подрыве газопровода «Северный поток».

В ответ на это статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн пояснила, что Берлин придерживается позиции о неразглашении информации. Такая практика, уточнила она, может стать предпосылкой для будущего сотрудничества.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что к теракту в красногорском «Крокусе» причастны граждане разных стран. Он подчеркнул, что расследование продолжается, однако предварительные результаты позволяют проследить способы финансирования теракта. В результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек, пострадал 551 человек.