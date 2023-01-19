Немецкий бизнес вызвался поставить Украине более 100 танков Handelsblatt: немецкая компания Rheinmetall готова передать Киеву больше 100 танков Leopard

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Крупнейший в Европе немецкий концерн Rheinmetall готов поставить ВСУ больше 100 танков Leopard, а также отремонтированные британские «Челленджеры», пишет Handelsblatt со ссылкой на источник в военно-промышленной отрасли. В статье газеты отмечается, что компания планирует передать бронетехнику Киеву в течение 20 месяцев.

Немецкая военная промышленность готовится поставить на Украину основные боевые танки. Помимо Leopard 2, отремонтировать и передать Киеву могут также Leopard 1 и британскую модель Challenger 1, — сообщает издание со ссылкой на источник в отрасли.

Ранее стало известно, что Польша может передать Украине танки Leopard без согласия Германии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что резрешение Берлина на такие поставки является второстепенным вопросом, поскольку решение о передаче тяжелой техники было принято.

До этого зарубежные СМИ писали, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, немецкий канцлер оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2.