В Германии увидели нестыковки в чешской версии о взрывах на складах

https://static.news.ru/photo/c45c7b6a-a4e9-11eb-8c91-96000091f725_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое издание World Economy изучило версию властей Чехии о причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обнаружило в ней признаки информационной атаки.

Внимание немецких журналистов привлекли противопехотные мины чешской армии, которые и взорвались на складах. По данным журналистов, Чехия ещё в 1997 году присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, поэтому к 2014 году она не должна был иметь снаряды такого типа.

Мины хранились на складах примерно 20 лет. Но, скорее всего, они были значительно старше, возможно, ещё времён «холодной» войны, то есть, по крайней мере, [старше] 30 лет, — говорится в материале.

Ссылаясь на опыт ОБСЕ, издание указывает, что хранящаяся столь продолжительное время взрывчатка имеет свойство спонтанного разложения, что приводит к детонированию при неправильном хранении. Вторая странность, на которую обратили внимание журналисты, это сроки пребывания дипломатов в стране.

Российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет. Если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он все ещё работает в Чехии. Чешское обоснование выглядит неубедительным, — заключили журналисты.

Отмечается, что на фоне дипломатической «войны» между Россией и странами Запада, учений НАТО в Черноморском регионе и обострения на востоке Украины, правдоподобная интерпретация заявления Праги заключается в том, что восточноевропейские партнёры Киева пытались таким образом мобилизовать США, которые, по мнению украинских властей, до сих пор не оказали необходимой поддержки в противостоянии «российской агрессии».

Дипломатический скандал между Чехией и Россией разразился 17 апреля. Тогда премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские спецслужбы причастны к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешская полиция объявила в розыск двух россиян: Александра Петрова и Руслана Боширова.

Ранее депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией надо рассматривать с точки зрения заинтересованности в нём Белого дома. Отношения двух стран ухудшились после прихода к власти администрации Джо Байдена, подчеркнул депутат.