Немецкие железнодорожники устроят забастовку вслед за фермерами

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Профсоюз машинистов Германии (GDL) объявил о намерении провести общенациональную забастовку в период с 23 по 29 января, сообщает ТАСС. Причиной забастовки стало недовольство машинистов уровнем заработной платы и высокая продолжительность рабочей недели. Отмечается, что акции протеста могут парализовать железнодорожное движение в стране.

Представители организации подчеркнули, что первыми прекратят работу машинисты грузовых поездов, позднее к ним присоединятся коллеги, управляющие пассажирскими составами. В профсоюзе требуют повышения ежемесячной зарплаты для машинистов на €555, а также сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов. В GDL отметили, что они пытались решить этот вопрос с властями, однако переговоры зашли в тупик, что вынудило профсоюз устроить общенациональную забастовку.

Помимо железнодорожников, в ФРГ также бастуют и фермеры. По мнению председателя фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульриха Зингера, в конечном счете протесты фермеров могут привести к тому, что канцлер Олаф Шольц не сможет переизбраться на новый срок. Фермеры же могут добиться своего, если их акции будут длительными и многочисленными, считает политик.