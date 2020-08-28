Немецкие врачи: симптомы отравления у Навального постепенно спадают

https://static.news.ru/photo/ab572d24-e930-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Немецкая клиника Charité, в которой лечится Алексей Навальный, сообщила о состоянии и политика. Врачи рассказали, что симптомы отравления у него постепенно спадают.

Медики считают его состояние серозным: он всё ещё в искусственной коме. Оппозиционер лежит в отделении интенсивной терапии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Спрогнозировать долгосрочные последствия интоксикации в настоящий момент невозможно, говорится на сайте клиники.

Симптоматика холинергического кризиса, вызванного блокированием холинэстеразы [в организме], спадает, — отметили в Charité.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено.

Берлинская клиника также запросила помощи у специалистов по ядам и боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. В частности, медики отправили запрос в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие эксперты в этой области.

Кроме того, ещё один запрос направлен в лабораторию Портон-Даун в Великобритании. Именно она занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.