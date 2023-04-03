Жителей Германии могут лишить общения с ChatGPT Власти Германии допустили блокировку ChatGPT в стране

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Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT может быть заблокирован на территории Германии, заявил в беседе с Handelsblatt комиссар ФРГ по защите данных Ульрих Кельбер. Он подчеркнул, что такие меры подпадают под юрисдикцию государства. При этом он не рассказал, как именно власти собираются блокировать чат-бот.

В принципе, такие действия возможны и в Германии, — сказал Кельбер.

Он отметил, что власти ФРГ обратились к итальянским коллегам с просьбой рассказать, как им удалось ограничить работу ChatGPT на территории страны. Ранее там заблокировали чат-бот из-за массового сбора личных данных итальянцев.

Ранее компания-разработчик чат-бота OpenAI сообщила, что персональные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в Сеть. По информации IT-специалистов, причиной случившегося стала ошибка в работе библиотеки с открытым исходным кодом.

До этого ChatGPT отчитал пользователя за свою же ошибку. Скриншот «беседы» разошелся в соцсетях. Бот запутался в датах, сказав, что 16 декабря 2022 года наступит позже 12 февраля 2023 года. Когда пользователь поправил ChatGPT, нейросеть начала ругаться.