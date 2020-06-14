Немецкие учёные составили портрет скупщика туалетной бумаги

https://static.news.ru/photo/a595f4d0-ae5f-11ea-a623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи из ФРГ проанализировали поведение и характер скупщиков туалетной бумаги во время пандемии коронавируса. Им удалось составить психологический портрет такого человека.

По данным учёных, активнее всего туалетной бумагой запасались эмоциональные люди и те, у кого повышенный уровень ответственности. Чаще всего за покупками ходили представители старшего поколения. Отмечается, что за период ажиотажа европейцы обошли граждан США.

Накопительство по объективным причинам не связано с возможностью уберечь здоровье или сохранить работу во время кризиса здравоохранения, поэтому можно считать чисто субъективным символом защищённости, — говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале PLOS One.

NEWS.ru писал ранее, что в марте 2020 года гипермаркет «Ашан» в Москве начал продавать наборы для пандемии. В них входили несколько рулонов туалетной бумаги.