Немецкие СМИ сообщили о фактической войне России и Германии Junge Welt : ФРГ фактически участвует в войне с Россией из-за Украины

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Участвуя в поставках оружия на Украину, ФРГ «фактически находится в войне» с Россией. В будущем ситуация грозит перерасти в прямое столкновение. Такое опасение высказал в колонке для Junge Welt бывший главный редактор этой газеты Арнольд Шельцель.

ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу — к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину, — написал журналист.

Он напомнил, что в начале недели канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить военные способности Евросоюза. По словам Шельцеля, конфликт на Украине используется в качестве предлога для милитаризации. Журналист указал, в частности, что оборонный бюджет ФРГ растет с 2015 года, а покупку истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство Ангелы Меркель.

Как утверждает Шельцель, решающий скачок немецкое руководство наметило на 2025 год. Тогда военный бюджет будет увеличен сразу на 25%. При этом общие оборонные расходы стран — участниц НАТО еще в 2021 году превысили российские затраты в 18 раз, а в будущих планах руководства Альянса — довести эту разницу до 25-кратной.

Первого сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить прямой конфронтации НАТО с Россией. Политик при этом отметил, что Германия в качестве страны — члена Североатлантического альянса продолжит поддерживать Украину. По его словам, Берлин «тщательно взвешивает» каждый шаг.