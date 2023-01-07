Немецкие СМИ рассказали о важном уроке Путина Junge Welt: Путин извлек важный урок из отношения НАТО к России в 1990-х годах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин извлек важные выводы из отношения НАТО к России в 1990-х годах, пишет Junge Welt. Автор публикации предположил, что российский лидер не станет отказываться от борьбы с Альянсом из-за притязаний военно-политического блока на установление контроля над всей Восточной Европой, как это сделал экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек этот урок, — сказано в публикации.

В статье говорится, что в ходе спецоперации на Украине ВС РФ обстреливали лишь объекты критической инфраструктуры, включая электростанции и объекты энергетики, во избежание эскалации конфликта российские войска не атаковали мосты через реку Сан на границе с Польшей или сортировочные станции к востоку от границы Украины.

Обозреватели британского издания The Daily Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж ранее написали, что президент Франции Эммануэль Макрон перешел красную черту, когда решил отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) западного производства. Журналисты указали на то, что Франция стала первой страной, которая отправила в Киев боевые машины западного производства. По их словам, «военное табу нарушено, а красная черта перейдена».