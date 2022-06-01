Немецкие RWE и Uniper заплатили за поставки газа в рублях

Сотрудник Uniper / Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Немецкие нефтегазовые компании RWE и Uniper перевели на счет Газпромбанка суммы в евро для дальнейшей конвертации и оплаты газа в рублях, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителей компаний. Отмечается, что процедура оплаты была заранее согласована с федеральным правительством, чтобы избежать нарушений санкционного режима.

Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты, действует с соблюдением санкций и может по-прежнему гарантировать своевременное выполнение контракта. В RWE также подтвердили, что компания перевела сумму в евро на счет в Газпромбанке, — говорится в публикации.

Кроме того, RWE заключила долгосрочный контракт с российским экспортером на поставку 15 ТВтч природного газа к 2023 году.

Ранее стало известно, что три немецких компании — VNG, RWE и Uniper, а также венгерская MVM, французская Engie, итальянская Eni, австрийская OMV, чешская ČEZ, словацкая SPP и словенская Geoplin открыли счета в Газпромбанке. Представители компаний отметили, что платят за газ таким образом, что не нарушают введённые ЕС санкции и одновременно выполняют условия по контракту с «Газпромом». В ЕК пояснили, что открытие счета не нарушает санкционный режим, если оплата происходит в евро, а потом конвертируется в рубли банком.

До начала спецоперации на Украине расчеты велись с европейскими «дочками» «Газпрома» через европейские банки. Антироссийские санкции поставили счета в этих банках под угрозу заморозки, поэтому было принято решение о проведении операций через российский банк.