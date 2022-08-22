Немецкие политики призвали прекратить выдачу виз россиянам Bild: ряд оппозиционных политиков Германии выступили за прекращение выдачи виз россиянам

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Ряд немецких оппозиционных политиков призвал прекратить выдачу виз российским гражданам. Об этом сообщает газета Bild. При этом некоторые предложили запретить въезд всем россиянам без исключения, другие выступили за лишение виз только тех граждан, кто связан с правительством РФ.

Так представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Деннис Ратке назвал «невыносимым» тот факт, что россияне отправляются в отпуск в Европу и там «тратят деньги так, будто ничего не произошло».

Эту позицию поддержала и представитель «сестринской» ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреа Линдхольц.

Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнёров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идёт о том, чтобы подать российскому населению чёткие сигналы, — заявила она.

В то же время член фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт не был столь категоричен. Он предложил лишить виз только тех россиян, кто связан с российским руководством. Хардт отметил, что российское население в целом не является врагом.

Общий запрет на въезд для россиян, которые не ответственны за события в войне против Украины, не был бы оправдан, — сказал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян на год, чтобы «увидеть результат». По его словам, эта мера для граждан РФ — самые значимые санкции и они начнут оказывать влияние на решения его коллеги Владимира Путина, что может положить конец конфликту.

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 31 августа обсудят на встрече в Праге способы по ограничению выдачи виз всем гражданам России. Речь может идти о внесении изменений в шенгенский визовый кодекс. При этом главы МИД не готовы пойти на полный запрет в выдаче виз, обсуждаться будут исключительно ограничения.